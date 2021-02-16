سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سنعثر على الإرهابيين وندفنهم في أوكارهم التي يختبئون بها
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، على أن بلاده ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديداً، وذلك بعد جريمة إعدام 13 مواطناً تركيّاً على يد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.
أردوغان: سنعثر على الإرهابيين وندفنهم في أوكارهم التي يختبئون بها
أردوغان قال إنه باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم يُسمع تعليق (إدانة) من العالم الغربي على مجزرة غارا شمالي العراق / AA
16 فبراير 2021

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد إرهابيي تنظيم PKK الإرهابي في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديداً على البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال المؤتمر الاعتيادي لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يترأسه في ولاية طرابزون.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تكافح تنظيم PKK الإرهابي ذا التاريخ الحافل بالمجازر ضد المدنيين، وآخر تلك المجازر إعدام أشخاص عُزَّل بلا رحمة (في منطقة غارا شمالي العراق).

وشدد على أن القوات التركية ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا، وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة.

وقال: "سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديداً علينا".

وشدد أردوغان على أنه "سنعثر على الإرهابيين وندفنهم في أوكارهم التي يختبئون داخلها". وأضاف: "منطقة غارا مهمة، وكانت تمثل إشكالية، وسقطت، وبإذن الله الأمر انتهى".

وحول ردود الفعل على جريمة إعدام المواطنين الأتراك علق أردوغان: "باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليق (إدانة) من العالم الغربي على مجزرة غارا شمالي العراق".

وتابع: "نفاق أنصار تنظيم PKK الإرهابي يثير غضبنا ويؤكد صحة الخطوات التي نتخذها والسياسات التي نتبعها".

والأحد عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات PKK في منطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابياً.

وتنظيم PKK المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألفاً بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us