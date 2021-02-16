أعلنت الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء، رفع جماعة الحوثي في اليمن من قائمة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إن "الخارجية ألغت إدراج جماعة الحوثي ضمن لوائح عقوبات الإرهاب العالمي".

ومساء الثلاثاء، حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين على وقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال بييان صادر عن نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية، إن الولايات المتحدة "تحثّ الحوثيين على وقف الزحف نحو مأرب، ووقف جميع الأعمال العسكرية، والعودة إلى المفاوضات".

وأضاف أن "هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام وبإنهاء الحرب التي ابتُلي بها الشعب اليمني".