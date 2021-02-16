صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان) في قراءة أولى، لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، الذي يستهدف المسلمين، كما يراه كثيرون.

جاء ذلك حسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا) على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء.

وقالت الشبكة إن النواب الفرنسيين صوّتوا لصالح مشروع القانون المثير للجدل، الذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين، لا أعداء الجمهورية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال إلى النقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان.