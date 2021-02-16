سياسة
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البرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع "قانون الانفصالية" الذي يستهدف المسلمين
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى، لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، الذي يستهدف المسلمين، كما يراه كثيرون.
البرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع "قانون الانفصالية" الذي يستهدف المسلمين
النواب الفرنسيون صوّتوا لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية" المثير للجدل / AFP
16 فبراير 2021

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان) في قراءة أولى، لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، الذي يستهدف المسلمين، كما يراه كثيرون.

جاء ذلك حسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا) على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء.

وقالت الشبكة إن النواب الفرنسيين صوّتوا لصالح مشروع القانون المثير للجدل، الذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين، لا أعداء الجمهورية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال إلى النقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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