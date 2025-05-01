قدم نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، إحاطة شفهية لمحكمة العدل الدولية في اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة في لاهاي لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ وطلبت المساعدة من الخارج إثر تمدد الحرائق ”الكبرى بتاريخها“، والتي اندلعت الأربعاء، إلى مناطق واسعة وحاصرت مواقع مدنية وعسكرية، مؤكدة اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بإضرام الحرائق في جبال القدس.

على صعيد آخر، أعلنت محافظة السويداء جنوبي سوريا، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين. فيما أفاد مسؤول من دمشق بمقتل عنصر أمن سوري إثر استهداف طائرة إسرائيلية قوات أمن بمنطقة أشرفية صحنايا.

في شأن دولي، قالت وكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، ينشأ بموجبها صندوق استثمار.

ختاماً، فاز فارس السعود بعضوية البرلمان الكندي عن الحزب الليبرالي في منطقة ميسيساغا، ليصبح أول نائب في برلمان البلاد من أصل فلسطيني. وعبّر السعود عن أمله في أن يلهم فوزه بعض الأمل أن يكون صوتاً للفلسطينيين في كندا.

Source: TRT Arabic