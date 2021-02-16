الاشتراط على الشركات الأجنبية أن يكون لها مقر إقليمي في السعودية حتى تكون مؤهلة للعقود الحكومية اعتباراً من 2024 هو أحدث الحلقات في سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية تستهدف تحديث المملكة المحافظة وتنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.

فيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية التي نفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بعض أبرز مخاوف المستثمرين والإصلاحات التي لم تُنفَّذ بعد.

تغييرات اجتماعية

*2016

الحكومة السعودية تقلّص سلطات شرطة دينية كانت تجوب الأماكن العامة، بإضعاف قدرتها على فرض قواعد صارمة على لباس المرأة أو إنفاذ حظر على المشروبات الكحولية والموسيقى وإغلاق الأنشطة في أوقات الصلاة والاختلاط بين الرجال والنساء.

*2017

الحكومة تنهي حظراً استمر 34 عاماً على دور العرض السينمائي، وتخطّط لفتح أكثر من 300 دار للإفلام السينمائية بحلول 2030.

*2018

السعودية ترفع حظراً استمر لعقود على قيادة النساء للسيارات. لكن السلطات ألقت القبض على عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة قبل تلك الخطوة وبعدها، في ظل حملة أوسع أُلقيَ القبض فيها على أعداد كبيرة من المعارضين.

*2019

مرسوم ملكي يسمح بإذاعة الموسيقى في المطاعم مع ازدهار أنشطة الترفيه العامة في أنحاء المملكة وتخفيف الحظر على الاختلاط بين الجنسين.

نظام جديد للتأشيرات السياحية يرمي إلى جذب السائحين، وحُدّدت قواعد مخففة للباس الزائرين، مما ينهي اشتراط لبس النساء جلباباً يغطي كامل الجسم. وسُمح للرجال والنساء الأجانب باستئجار غرف مشتركة في الفنادق دون إثبات علاقة زوجية أو صلة قرابة. ولا تزال المشروبات الكحولية محظورة.

تغييرات اقتصادية

*2016

البورصة تعدّل حدود الملكية المزدوجة إلى عشرة بالمئة للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية.

قواعد جديدة للعمل تقصر وظائف محددة على المواطنين وتزيد حصص الشركات لتوظيف السعوديين.

خفض دعم الكهرباء والماء في إطار إصلاحات مالية.

تأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة لخفض تكاليف مشروعات البنية التحتية الحكومية.

*2017

السعودية تحتجز عدداً كبيراً من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة ضد الفساد اعتبرها معارضون مسعىً لإحكام النفوذ وابتزاز منافسي وليّ العهد. وتقول السلطات إنها صادرت أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية.

*2018

فُرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة لتحسين توليد الإيرادات غير النفطية.

أتيح للمستثمرين الأجانب الوصول بشكل كامل إلى "نمو"، وهي سوق موازية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

قانون جديد للتفليسات ينظم إجراءات مثل التسويات والتصفية.

*2019

هيئة السوق المالية ومكتب إدارة الدين العامّ يخفضان الرسوم والعمولات لتشجيع تعاملات الديون في السوق الثانوية.

فرض ضريبة انتقائية على السجائر الإلكترونية والمشروبات المحلّاة في مسعى لتنويع تدفقات الإيرادات.

السعودية تخفّف حداً أقصى عند 49 بالمئة للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في بورصة "تداول".

تعديل قانون سوق رأس المال بما يسمح بتأسيس بورصة أخرى بجانب "تداول".

السعودية تبدأ قبول طلبات الترخيص في قطاع الصناعات العسكرية، وهو هدف رئيسي من أجل تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط.

السعودية تبيع أسهماً في شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" في أكبر طرح عامّ أوّلي في العالم، الذي جمع 29.4 مليار دولار.

*2020

الحكومة السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 15 بالمئة ضمن مسعى تقشفي في مواجهة هبوط أسعار النفط وجائحة كوفيد-19.

المملكة تخفّف القيود التعاقدية للعمال الأجانب، وتلغي نظام الكفالة المثير للجدل الذي استمر سبعة عقود.

السعودية تطلق قانوناً جديداً يوسع إطار عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي إلى جانب الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

*2021

وليّ العهد يكشف عن خطط لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدّي إلى نظام قانوني مدون بالكامل.

مخاوف لدى المستثمرين وإصلاحات منتظرة

توتر جيوسياسي

شنّت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تحارب تحالفاً عسكرياً تقوده السعودية تَدخَّل في اليمن في 2015، هجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيَّرة نحو السعودية، ويستهدف أغلبها المنطقة الجنوبية من المملكة، لكنها استهدفت الرياض أيضاً.

في 2019 أصاب هجوم غير مسبوق بصواريخ وطائرات مسيرة البنية التحتية للطاقة لعملاق النفط "أرامكو" السعودية. وألقت الرياض بالمسؤولية على إيران، وهي تهمة نفتها طهران.

البيروقرطية وسهولة تسيير الأنشطة

قال بعض المستثمرين لرويترز إنه حتى في ظلّ دعم الحكومة، استغرق الأمر منهم تسعة أشهر لفتح حساب مصرفي.

نمط الحياة:

إغلاق المتاجر وأماكن الترفيه في أوقات الصلاة.

السماح للأجانب بالحصول على المشروبات الكحولية. المشروبات الكحولية بجميع أنواعها محظورة في السعودية، ويخضع أولئك الذين ينتهكون القانون لعقوبة الجَلد أو الترحيل أو غرامات مالية أو السجن.

عدم توافر تجمعات سكنية للأجانب بأسعار عادلة نسبية، يتاح فيها للمغتربين حمامات للسباحة ومنشآت رياضية.

التعليم والعمل

هناك عدد قليل جداً من المدارس الدولية التي تقدم منهجاً دراسياً دولياً منفصلاً عن منهج الحكومة، وتميل مصروفاتها إلى أن تكون أعلى بكثير مقارنة بالمدارس الحكومية والخاصة، وهي أعلى أيضاً بعض الشيء مقارنة بالمدارس في أماكن أخرى بالمنطقة.

وبصفة عامة، العمل غير مسموح لأبناء المغتربين الأجانب، وفرص العمل أقلّ عموماً للأزواج في ظل مسعى السَّعْوَدة.