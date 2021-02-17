سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 فبراير/شباط 2021
 سقوط قذائف صاروخية داخل المطار وبقربه / AA
17 فبراير 2021

أهم الأحداث:

الولايات المتحدة تُدين هجوم أربيل الصاروخي وتتعهّد بالردّ عليه، والبرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع "قانون الانفصالية" الذي يستهدف المسلمين.

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الولايات المتحدة تُدين هجوم أربيل الصاروخي وتتعهّد بالردّ عليه

تعهّدَت الولايات المتحدة الثلاثاء بدعم محاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي على مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق. [TRT عربي]

جاء ذلك عقب سقوط قذائف صاروخية داخل المطار وبقربه الاثنين، مما أودى بحياة متعاقد مدني وأصاب 8 آخرين وجندياً أمريكياً، وفق بيان للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة واشنطن. [TRT عربي]

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول أنشطة بعثة الأمم المتحدة بالعراق قال السفير ريتشارد ميلز القائم بأعمال المندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية: "تتعهد الولايات المتحدة بتقديم الدعم لجميع الجهود الخاصة بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة ومحاسبتهم". [TRT عربي]

البرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع "قانون الانفصالية" الذي يستهدف المسلمين

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان) في قراءة أولى، لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية" الذي يستهدف المسلمين كما يراه كثيرون. [TRT عربي]

النواب الفرنسيين صوّتوا لصالح مشروع القانون المثير للجدل الذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين لا أعداء الجمهورية. [TRT عربي]

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال إلى النقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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