أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال وسط حرب طاحنة في اليمن المجاور.

وقالت البحرية إن من بين الأسلحة التي ضبطتها مدمرة الصواريخ الموجهة "وينستون إس. تشرشل" في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف"، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل الصاروخية، وغيرها.

ولم يحدد الأسطول البحري الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين في بيانه مصدر الأسلحة المهربة ولم يكشف عن وجهتها.

لكن مسؤولاً دفاعياً أمريكياً تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسوشيتد برس عن وجود "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن الذي تمزقه الحرب، عبر خليج عدن.

وأضاف المسؤول أن السلطات تواصل التحقيق.

وأظهر مقطع مصور قصير نشرته البحرية بحارة أمريكيين وهم يتفقدون واحدة من السفينتين الشراعيتين اللتين جرى اعتراضهما، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.

وأظهرت صور للبضائع المهربة وهي عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، صفوفاً مما بدا أنها بنادق "كلاشينكوف" جديدة ملفوفة بالبلاستيك، وأكواماً من قاذفات القنابل الصاروخية.