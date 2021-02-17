سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تضبط كمية أسلحة كبيرة قرب الصومال يعتقد أنها كانت متجهة إلى اليمن
أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء، أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال، فيما كشف مسؤول دفاعي أمريكي لأسوشيتد برس وجود "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن.
واشنطن تضبط كمية أسلحة كبيرة قرب الصومال يعتقد أنها كانت متجهة إلى اليمن
البحرية الأمريكية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة قبالة الصومال
17 فبراير 2021

أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال وسط حرب طاحنة في اليمن المجاور.

وقالت البحرية إن من بين الأسلحة التي ضبطتها مدمرة الصواريخ الموجهة "وينستون إس. تشرشل" في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف"، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل الصاروخية، وغيرها.

ولم يحدد الأسطول البحري الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين في بيانه مصدر الأسلحة المهربة ولم يكشف عن وجهتها.

لكن مسؤولاً دفاعياً أمريكياً تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسوشيتد برس عن وجود "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن الذي تمزقه الحرب، عبر خليج عدن.

وأضاف المسؤول أن السلطات تواصل التحقيق.

وأظهر مقطع مصور قصير نشرته البحرية بحارة أمريكيين وهم يتفقدون واحدة من السفينتين الشراعيتين اللتين جرى اعتراضهما، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.

وأظهرت صور للبضائع المهربة وهي عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، صفوفاً مما بدا أنها بنادق "كلاشينكوف" جديدة ملفوفة بالبلاستيك، وأكواماً من قاذفات القنابل الصاروخية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us