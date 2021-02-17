سياسة
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أجبرتهم اليونان على العودة.. تركيا تنقذ طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد
أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً قالت فيه إن قوات حرس الحدود التابعة لها أنقذت مجموعة طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد، بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية.
أجبرتهم اليونان على العودة.. تركيا تنقذ طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد
قوات حرس الحدود التركية تنقذ مجموعة طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد بعد رفض اليونان استقبالهم / وزارة الدفاع التركية
17 فبراير 2021

قالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء إن قوات حرس الحدود أنقذت مجموعة طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد، بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه جرى إنقاذ طالبي اللجوء في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا عقب إعادة القوات اليونانية إياهم إليها بطريقة غير قانونية.

وذكر البيان أن القوات اليونانية اعتدت على طالبي اللجوء بالضرب وصادرت هواتفهم وأموالهم.

وأضاف أن قوات حرس الحدود حوّلت طالبي اللجوء إلى قيادة الدرك في منطقة "ميريتش" التابعة لولاية أدرنة بعد إنقاذهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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