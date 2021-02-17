قالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء إن قوات حرس الحدود أنقذت مجموعة طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد، بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه جرى إنقاذ طالبي اللجوء في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا عقب إعادة القوات اليونانية إياهم إليها بطريقة غير قانونية.

وذكر البيان أن القوات اليونانية اعتدت على طالبي اللجوء بالضرب وصادرت هواتفهم وأموالهم.

وأضاف أن قوات حرس الحدود حوّلت طالبي اللجوء إلى قيادة الدرك في منطقة "ميريتش" التابعة لولاية أدرنة بعد إنقاذهم.