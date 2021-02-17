سياسة
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برلمانيون فرنسيون يطالبون ماكرون بالضغط للإفراج عن الناشط أحمد منصور
وقّع 57 برلمانياً فرنسياً من مختلف الأطياف السياسية عريضة سياسية طالبوا فيها الرئيس إيمانويل ماكرون، بالضغط من أجل "الإفراج" عن الناشط الإماراتي في مجال "حقوق الإنسان" أحمد منصور المحبوس في بلاده.
برلمانيون فرنسيون يطالبون ماكرون بالضغط للإفراج عن الناشط أحمد منصور
برلمانيون فرنسيون يطالبون الرئيس ماكرون بالضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور المحتجز في سجونها / Reuters
17 فبراير 2021

طالب 57 برلمانياً فرنسياً من مختلف الأطياف السياسية بـ"الإفراج" عن الناشط الإماراتي في مجال "حقوق الإنسان" أحمد منصور المحبوس في بلاده، وطالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبني هذا التوجّه لدى بحثه القضية مع سلطات الإمارات.

وبمبادرة من النائب أوبير جوليان لافريير وجّه البرلمانيون وبينهم موالون ومعارضون الاثنين عريضة بهذا الخصوص إلى الرئيس الفرنسي.

وجاء في العريضة النيابية: "نطالبكم بدعم قضية هذا الرجل الذي طال حرمانه الحرية لدى طرحها على نظيركم" الشيخ خليفة بن زايد.

وأوضح البرلمانيون في رسالتهم التي استندوا فيها إلى تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية تشير إلى أن منصور "أودع الحبس في مارس/آذار 2017 بعدما حوكم على عجل في محاكمة صورية ولقي معاملة لا إنسانية ومهينة، وبات اليوم رمزاً للنضال دفاعاً عن الحريات العامة في بلاده.. كذلك فإن وضعه الصحي الذي تدهور بشكل كبير بات مقلقاً".

وكتب البرلمانيون في رسالتهم: "نعتبر أن العلاقات المميزة التي أقامتها فرنسا مع الإمارات يجب أن تدوم لكن ليس بأي ثمن".

وتطرّق البرلمانيون إلى مشروع إرسال بعثة برلمانية إلى الإمارات "على أمل أن تعمد السلطات الإماراتية، في إطار علاقاتنا الثنائية، إلى معاملة أحمد منصور وغيره من سجناء الرأي بشكل منصف وأن تفرج عنه فوراً".

وتطالب منظمات حقوقية على الدوام دو ل الخليج بالإفراج عن نشطاء ومعارضين.

ويعد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور أحد أبرز هؤلاء، وقد حُكم عليه في 2018 بالحبس 10 سنوات لإدانته بتهمة "الإخلال بالنظام العام في الدولة" و"الإساءة إلى سمعة الدولة وهيبتها ومكانتها" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأثار توقيفه في مارس/آذار 2017 احتجاجات المنظمات الحقوقية الدولية الرئيسية، لا سيما منظمة العفو الدولية.

ومنصور الحائز في 2015 على جائزة مارتن إينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، كان قد حُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في ربيع 2011 بعدما أُدين بـ"إهانة كبار مسؤولي الدولة".

لكن بموجب عفو رئاسي أُطلق سراحه في العام نفسه، فقد جُرّد من جواز سفره ومُنع السفر إلى الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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