سياسة
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أردوغان: لن نترك بلادنا لخونة كولن وقتلة PKK وجناة داعش
قال الرئيس التركي إن حكومته لن تترك البلاد لخونة تنظيم كولن ولا لقتلة PKK ولا لجناة داعش، ولو كلف ذلك التضحية بالأرواح، مؤكداً أن تركيا ستواصل الكفاح حتى اجتثاث جذور الإرهابيين.
أردوغان: لن نترك بلادنا لخونة كولن وقتلة PKK وجناة داعش
أردوغان يؤكد أن حكومته لن تترك البلاد للتنظيمات الإرهابية / AA
17 فبراير 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن حكومته لن تترك البلاد للتنظيمات الإرهابية، ولو كلف ذلك التضحية بالأرواح.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة.

وقال أردوغان: "لن نترك بلادنا لخونة تنظيم كولن ولا لقتلة PKK ولا لجناة داعش ولو كلف ذلك أرواحنا".

وأضاف أن تركيا ستواصل الكفاح حتى اجتثاث جذور الإرهابيين وإنهاء مشكلة الإرهاب في عموم البلاد.

وقال الرئيس التركي تعقيباً على إعدام تنظيم PKK الإرهابي 13 تركياً إن بلاده ستحول أوكار الإرهابيين إلى مقابر لهم، مؤكداً مواصلة "الكفاح داخل الحدود وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".

والأحد عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطناً لدى مداهمة إحدى مغارات PKK الإرهابي بمنطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابياً.

وتنظيم PKK المدرج في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألفاً، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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