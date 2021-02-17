تسلمت وزارة الداخلية التركية الأربعاء أولى مروحيات "أتاك" محلية الصنع.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في تغريدة عبر تويتر إن المديرية العامة للأمن تسلمت أولى مروحيات "أتاك" المحلية.

ونشر صويلو صورة المروحية قائلاً: "أهلاً بك أتاك"، مضيفاً أنها تبعث الأمان للصديق، والخوف للعدو.

وتقدم صويلو باسم مديرية الأمن في تغريدته بالشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومروحية أتاك من إنتاج شركة صناعات الفضاء والطيران التركية "توساش"، ويبلغ طولها أكثر من 14 متراً، وارتفاعها نحو 4 أمتار، وتستطيع التحليق 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومتراً.

كذلك فإنها قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخاً موجهاً محلي الصنع من طراز "جيريت".

إضافة إلى 4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، و76 قذيفة ومدفع رشاش من عيار 20 مليمتراً مثبت في المقدمة.