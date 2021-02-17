سياسة
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مفاوضات سورية-إسرائيلية لعقد صفقة تبادل أسرى
أكدت السلطات الإسرائيلية أن مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى تجري مع النظام السوري بوساطة روسية، بهدف الإفراج عن شابة إسرائيلية معتقلة في سوريا.
مفاوضات سورية-إسرائيلية لعقد صفقة تبادل أسرى
المفاوضات تجري لإعادة شابة إسرائيلية تَخطّت الحدود مع سوريا ووقعت في الأسر
17 فبراير 2021

أعلنت إسرائيل رسمياً، أن مساعي لإبرام صفقة تبادل أسرى تجري حالياً مع النظام السوري بوساطة روسية.

وأشارت نقلاً عن مصادر رسمية إلى أن المفاوضات تجري على خلفية اعتقال مواطنة إسرائيلية في سوريا بعد أن تخطت الحدود بين الجانبين.

وكانت الرقابة الإسرائيلية فرضت حظر النشر المشدَّد على اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، تسرب أنه يُعنى بقضية "إنسانية" ذات علاقة بسوريا.

في السياق ذاته قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، إنه يجري العمل حالياً على تبادل للأسرى بين سوريا وإسرائيل عبر وساطة روسية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أنه سيُحرَّر مواطنان سوريان مقابل شابة إسرائيلية دخلت الأراضي السورية بطريق الخطأ.

ووفق المعلومات الواردة من المصادر السورية، التي لم تؤكَّد رسمياً، فإن الأسير الذي ستُفرِج عنه إسرائيل هو ذياب قهموز من قرية الغجر، بالإضافة إلى إلغاء الحكم بالأعمال لصالح الجمهور، على نهال المقت من مجدل شمس، مقابل إعادة الشابة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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