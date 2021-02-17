كشف مواطنون فلسطينيون سجّلوا أسماءهم مؤخراً للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر مايو/أيار المقبل، عن تعرض سجل الناخبين لـ"عبث" أدى إلى نقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم.

وقال شهود إن "العبث" أدّى إلى تغيّر مكان اقتراعهم، فيما أشار آخرون إلى أن التغيير يهدف إلى عرقلة المواطنين ووصولهم إلى مراكز الاقتراع.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن شكاوى وردت تتعلق بنقل مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم، وتَبيّن أن العملية نفّذها أشخاص من خارج أطر اللجنة.

وأشارت إلى أنها تابعت الموضوع بشكل عاجل، إذ "تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية".

وأوضحت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنه "انطلاقاً من حرص لجنة الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية، قدّمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العامّ، متضمنة جميع البيانات التي تثبت هذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقّ من ارتكبوا هذا الفعل".

وأكدت اللجنة أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجلّ الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من مطلع الشهر المقبل في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي؟

ودعت اللجنة المواطنين كافة إلى "تأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن".

في السياق نفسه طالبت فصائل فلسطينية مساء الأربعاء، بمحاسبة وفضح المتلاعبين في سجلّ الناخبين، الذي اكتُشف بعد تقديم عشرات الشكاوى في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، معبرة عن إدانتها الشديدة.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن التلاعب في بيانات الناخبين أمر مرفوض ومدان، داعيةً لجنة الانتخابات إلى توخِّي الحذر من المتلاعبين في نتائج الانتخابات أو بيانات الناخبين، لكونها لجنة تتمتع بثقة ومصداقية.

ودعا القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد في تصريحٍ نقلته وسائل إعلام فلسطينية، السلطة الفلسطينية إلى فرض سلطتها والضرب بيدٍ من حديد لمراقبة العابثين في بيانات الناخبين.

وقال الحاج أحمد إن "شعبنا توّاق إلى نتائج الانتخابات التي طال انتظارها، وعلى الجميع احترام النتائج".

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، الأربعاء إحالة أفراد من خارج لجنة الانتخابات إلى النائب العامّ، تبيَّن تلاعبهم بأماكن اقتراع ناخبين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها قالت حركة حماس إن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي ببعض مناطق الضفة الغربية مؤشّر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من فعل ذلك.

وأضاف بيان للحركة أن تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي مخالفة واضحة لما اتُّفق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية.

ودعت الحركة قوى الشعب الفلسطيني إلى التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكفّ يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية.

كما دعا بيان حماس إلى حماية خيارات الشعب الذي عبّر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي.