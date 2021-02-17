قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن بلاده لقّنت مَن حاولوا تركيعها بكل الوسائل درساً تاريخياً عبر حماية شعبها.

وأضاف في كلمة أعقبت اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة: "منذ يوليو/تموز 2015 حتى اليوم قضينا على 12 ألفاً و900 إرهابي، 6 آلاف منهم داخل البلاد، و6 آلاف و900 خارجها".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ عدد شهداء الجنود الأتراك والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل وخارج الحدود بلغ 1259 منذ يوليو/تموز 2015.

وأوضح: "قضينا إلى حد كبير في غضون 5 سنوات على جزء مهمّ من الكادر الذي شكّله تنظيم PKK الإرهابي خلال أعوام طويلة".

وقال أردوغان: "لم ولن تتلطخ أيدينا بدم بريء واحد، ولم يكُن علينا مآخذ في ماضينا باستعمار أي أرض أو مجتمع، ولن يكون".

وأكد أن السلطات التركية رصدت كثيراً من التحركات الإرهابية في عدة مدن بتركيا من شهر يوليو/تموز الماضي، فيما شهدت البلاد تحركات لتنظيم PKK الإرهابي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأشار إلى أنّ "البعض استهدف أمن واستقرار تركيا من خلال الضربات الإرهابية وتغذية بعض الأطراف التي تريد هزّ استقرار تركيا السياسي، ومارس علينا المجتمع الدولي ضغوطاً، لكننا وقفنا شامخين ولم ننحنِ".

وشدد أردوغان على أن "الشعب التركي متمسك بوحدة الوطن في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وقال إن تركيا تسعى للحفاظ على العدالة والأمن في المناطق التي حكمها أجدادنا، و"لقد سعينا في سوريا وليبيا والصومال وفلسطين والعراق والبوسنة وقبرص إلى حماية المظلومين، ومستعدون لدفع الثمن".