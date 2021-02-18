قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن تركيا ستبدأ العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بناء على وضع كل منطقة على حدة، اعتباراً من مارس/آذار.

وأضاف أن إجراءات الحظر المفروضة بسبب كورونا في عطلة نهاية الأسبوع بأنحاء البلاد ستُرفَع في بعض المناطق استناداً إلى معدلات الإصابات.

وفرضت تركيا حظر تجول وإجراءات عزل عامّ في عطلة نهاية الأسبوع، وقيوداً أخرى، في ديسمبر/كانون الأول، ضمن إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أنه سيُصدِر في الأيام المقبلة قراراً بخصوص إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وحثّ المواطنين على الاستمرار في التزام الإجراءات الاحترازية.