سياسة
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تركيا تستعد لرفع حجر كورونا تدريجياً في مارس/آذار
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستبدأ العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بناءً على وضع كل منطقة على حدة، اعتباراً من مارس/آذار المقبل.
تركيا تستعد لرفع حجر كورونا تدريجياً في مارس/آذار
سيصدر في الأيام المقبلة قرار بخصوص إعادة فتح المقاهي والمطاعم / AA
18 فبراير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن تركيا ستبدأ العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بناء على وضع كل منطقة على حدة، اعتباراً من مارس/آذار.

وأضاف أن إجراءات الحظر المفروضة بسبب كورونا في عطلة نهاية الأسبوع بأنحاء البلاد ستُرفَع في بعض المناطق استناداً إلى معدلات الإصابات.

وفرضت تركيا حظر تجول وإجراءات عزل عامّ في عطلة نهاية الأسبوع، وقيوداً أخرى، في ديسمبر/كانون الأول، ضمن إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أنه سيُصدِر في الأيام المقبلة قراراً بخصوص إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وحثّ المواطنين على الاستمرار في التزام الإجراءات الاحترازية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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