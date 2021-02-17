سياسة
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الاتفاق النووي.. خامنئي يسعى لإجراءات فعلية وميركل تريد رسائل إيجابية
قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده اكتفت من الخطاب البلاغي بشأن الاتفاق النووي، وإنها تسعى إلى اتخاذ إجراءات فعلية. من جانبها أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس روحاني بأن على إيران أن تبعث رسائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق.
الاتفاق النووي.. خامنئي يسعى لإجراءات فعلية وميركل تريد رسائل إيجابية
خامنئي: هذه المرة يجب أن نرى إجراءات فعلية / AA
17 فبراير 2021

قال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء، إن بلاده اكتفت من الخطاب "البلاغي" بشأن الاتفاق النووي، وإنها تسعى لاتخاذ إجراءات فعلية.

جاء ذلك خلال كلمة خامنئي بمؤتمر افتراضي لأهالي مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الغربية (شمال شرق)، بمناسبة ذكرى انتفاضتهم ضد شاه إيران عام 1978.

وقال خامنئي إن إيران ستتخذ إجراءات بشأن الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، فقط عندما ترى الأطراف الأخرى تتخذ إجراءات أيضاً، حسبما نقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية.

وأضاف: "لقد سمعنا كثيراً من الكلمات والوعود الجيدة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك رأينا انتهاكات لها، ولا فائدة من الكلام والوعود".

وأوضح المرشد الأعلى أن "هذه المرة يجب أن نرى إجراءات فعلية، فإذا رأينا الطرف الآخر يتخذ إجراءً، فسنحذو حذوه"، مؤكداً: "لقد وضعنا هذا الشرط، ولن نتراجع عنه".

وفي السياق نفسه قال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لحكومته الأربعاء، إن طهران ستنسحب من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي الذي يمنح تصاريح تفتيش خاصة في المنشآت، يوم 23 فبراير/شباط الجاري، إلا أنها لن تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبها أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الإيراني روحاني الأربعاء بأن على إيران أن تبعث برسائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإنهاء المواجهة مع القوى الغربية.

وقال ستيفن سيبرت، المتحدث باسم ميركل، إن المستشارة الألمانية أبلغت روحاني أنها قلقة بخصوص انتهاك طهران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إليه إذا وقفت إيران أنشطتها النووية.

ويعتزم المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، زيارة طهران في 20 فبراير/شباط الجاري.

وأفادت الوكالة في بيان بأن غروسي سيتوجه السبت إلى طهران، لإيجاد حل يتفق عليه الطرفان من أجل مواصلة أنشطة التحقق الأساسية التي تُجريها الوكالة في إيران.

وأوضحت أن غروسي اقترح الأسبوع الفائت زيارة إيران لمناقشة قرار طهران وقف إجراءات الشفافية الطوعية التي تنفذها بموجب البروتوكول الإضافي المطبق في إطار "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية" و"خطة العمل الشاملة المشتركة" اعتباراً من 23 فبراير/شباط.

وأكدت أن قرار إيران سيؤثر بشكل كبير في أنشطة التحقق والمتابعة التي تجريها الوكالة في إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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