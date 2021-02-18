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أردوغان يؤكد أن تركيا قضت على آلاف الإرهابيين ولقّنت من حاول تركيعها درساً تاريخياً، وقلق دولي بشأن ابنة حاكم دبي المختفية.

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مختطفات القصر.. ابنة حاكم دبي تكشف المستور

أردوغان: قضينا على آلاف الإرهابيين ولقّنّا من حاول تركيعنا درساً تاريخياً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده لقّنت مَن حاولوا تركيعها بكل الوسائل درساً تاريخياً عبر حماية شعبها. [TRT عربي]

وأضاف في كلمة أعقبت اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة: "منذ يوليو/تموز 2015 حتى اليوم قضينا على 12 ألفاً و900 إرهابي، 6 آلاف منهم داخل البلاد، و6 آلاف و900 خارجها". [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ عدد شهداء الجنود الأتراك والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل الحدود وخارجها بلغ 1259 منذ يوليو/تموز 2015. [TRT عربي]

وأشار إلى أنّ "البعض استهدف أمن تركيا واستقرارها بالضربات الإرهابية وتغذية بعض الأطراف التي تريد هزّ استقرار تركيا السياسي، ومارس علينا المجتمع الدولي ضغوطاً، لكننا وقفنا شامخين ولم ننحنِ". [TRT عربي]

لندن ومجلس حقوق الإنسان يعلّقان.. قلق دولي بشأن ابنة حاكم دبي المختفية

أعرب وزير الخارجية البريطاني الأربعاء عن أمله في إظهار أدلّة تبيّن أن الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي لا تزال على قيد الحياة، بعدما قالت في مقاطع فيديو بثّتها شبكتا "BBC" و"سكاي نيوز" إنها "رهينة" وتخشى على حياتها. [TRT عربي]

وذكر دومينيك راب لسكاي نيوز أنها "صور قاسية جداً وحالة صعبة جداً. وأعتقد أن الأمر مقلق". [TRT عربي]

وأضاف: "يريد الناس (...) رؤيتها حيةً وبصحة جيدة (...)، ونحن بالتأكيد سنكون سعداء لذلك". [TRT عربي]

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته لوسائل إعلام بريطانية، عن "قلقه" إزاء مقاطع الفيديو، لكن قال إنه "سينتظر" نتائج تحقيق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. [TRT عربي]

جدير بالذكر أن الأميرة البالغة من العمر 35 عاماً، وهي ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاولت الفرار عام 2018 من دبي، قبل أن تُعاد إليها. [TRT عربي]

وفي مقاطع مصورة قالت "BBC" إنها حصلت عليها من أصدقاء مقربين من الأميرة، تقول الأخيرة إنها محتجزة في "فيلا تحولت إلى سجن" تحت حراسة عناصر شرطة. ويقول أصدقاؤها إنهم لا يعرفون أخباراً عنها. [TRT عربي]