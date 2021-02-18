سياسة
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البنتاغون: ثلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقّي لقاح كورونا
رفض نحو ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية تلقي لقاح كورونا، فيما قال مسؤول كبير في البنتاغون إن هذا الرقم يستند إلى "بيانات أولية للغاية"، في وقت لا يزال فيه البنتاغون يعتبر تلقي العسكريين اللقاح مسألة اختيارية.
البنتاغون: ثلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقّي لقاح كورونا
يأتي ذلك على الرغم من أن الفيروس مستشرٍ في صفوف الجيش الأمريكي وأن أفراده يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية للتلقيح  / AFP
18 فبراير 2021

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي لقاح كورونا، على الرغم من أن الفيروس مستشرٍ في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.

وقال الميجور جنرال جيف تاليافيرو خلال جلسة استماع في الكونغرس إن "معدلات القبول تناهز الثلثين"، ولفت إلى أن هذا الرقم يستند إلى "بيانات أولية للغاية"، في وقت لا يزال فيه البنتاغون يعتبر تلقي العسكريين اللقاح مسألة اختيارية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنه ليست لدى البنتاغون حالياً بيانات مفصلة عن الجيش بأكمله في ما يتعلق بالتلقيح، مؤكداً في المقابل أن العسكريين الأمريكيين تلقوا حتى اليوم ما مجموعه 916,500 جرعة.

ولا يوضح هذا الرقم كم بالضبط عدد العسكريين الذين جرى تطعيمهم حتى اليوم، ذلك لأن اللقاح يعطى على جرعتين، ما يعني أن بعضهم قد يكون تلقى جرعة واحدة والبعض الآخر جرعتين.

وشدد كيربي على أن مستوى رفض اللقاح في صفوف القوات المسلحة مشابه تقريباً لمستواه في صفوف عامة السكان.

وجنّدت الحكومة أفراداً من القوات المسلحة والحرس الوطني لمؤازرة الطواقم العاملة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ويفرض البنتاغون على كل العسكريين تلقي غالبية اللقاحات القياسية، لكن هذا الأمر لا يسري على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لأن استخدامها أجيز بموجب ترخيص طارئ وبالتالي لا يمكن فرضها على أفراد القوات المسلحة، حسب ما أوضح المتحدث.

وقال كيربي: "يوجد مانع فعلي قانونياً... لجعل التطعيم إجبارياً للعسكريين وأسرهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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