قالت الخارجية الأمريكية إن مبيعات السلاح التي أعلن عنها لمصر الثلاثاء، لا علاقة لها بمسألة إعرابهم عن قلقهم حيال أوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد، مشيرة إلى أن الأمرين مختلفان بعضهما عن بعض.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نيد برايس المتحدث باسم الخارجية خلال المؤتمر الصحفي اليومي له الأربعاء.

وأشار برايس إلى أن الموافقة لن تحد من قدرة واشنطن على مواصلة التركيز على حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، ليس فقط لمصر ولكن لجميع الدول التي هي على اتصال معها.

وأضاف برايس قائلاً: "نحن ملتزمون دعم جهود مصر للدفاع عن نفسها، لكننا نؤكد أيضاً أن الديمقراطية وحقوق الانسان تعود إلى صدارة السياسة الأمريكية".

وزاد قائلاً: "ومبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية تتبلور بعد عملية طويلة"، موضحاً أن بيع الأسلحة لن يمنعهم من التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

واستطرد قائلاً: "سمعتم أمس أنني طرحت خبر عائلة محمد سلطان، لن نتسامح مع اعتداءات الحكومات الأجنبية وتهديداتها ضد المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم".

والثلاثاء أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع مصر بقيمة 197 مليون دولار أمريكي، فيما أكدت تواصلها مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها بهذا الصدد إن الصفقة المحتملة لبيع معدات عسكرية لمصر "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، حسبما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

وأضافت أنها وافقت على هذه الصفقة باعتبار أن مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط".

كما أشار البيان إلى أن الصفقة المقترحة "ستدعم سفن حاملة الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، كما ستوفر للبحرية المصرية قدرات دفاعية أكبر لتأمين المناطق الساحلية ومداخل قناة السويس".

وتشمل الصفقة بيع 168 صاروخاً تكتيكياً لمصر، في الوقت الذي وقف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلق بيع مقاتلات من طراز F-35 إلى الإمارات، حسب تقارير إعلامية أمريكية.

وتسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ بعد أن يراجعها الكونغرس، مثل جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدرها السلطة التنفيذية، حسب المصدر ذاته.

وحتى الآن لم يتواصل الرئيس الأمريكي ولا وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع القادة المصريين.

يشار إلى أن الصفقة تأتي وسط مخاوف مستمرة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، وبعد أيام من اعتقال السلطات المصرية لأقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان.

وتناول المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أمر اعتقال أقارب سلطان في إفادة صحفية الثلاثاء، قائلاً إن "وزارة الخارجية تحقق في تقارير الاعتقالات".

وأضاف: "لقد تواصلنا ولا نزال مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع جميع مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

وتابع: "لن نتخلى عن قيمنا في كل علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل شركاءنا الأمنيين المقربين بما في ذلك مصر".

وفي مايو/آيار الماضي وافقت إدارة ترمب على صفقة لتزويد مصر بمعدات لتطوير 43 مروحية بقيمة 2.3 مليار دولار.