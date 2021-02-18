سياسة
2 دقيقة قراءة
المغرب.. حبس صاحب مصنع على ذمة التحقيق في مصرع 28 عاملاً
تقرر حبس صاحب مصنع نسيج مغربي على ذمة التحقيقات في مصرع 28 عاملاً مغربياً داخله إثر تسرُّب مياه الأمطار إليه في 8 فبراير/شباط الجاري.
المغرب.. حبس صاحب مصنع على ذمة التحقيق في مصرع 28 عاملاً
جاء قرار المحكمة بعد التحريات التي أمرت بها النيابة في ظروف مصرع العمال الذي خلَّف ردود أفعال شعبية غاضبة ودعوات للمحاسبة  / AFP
18 فبراير 2021

قررت محكمة مغربية الأربعاء، حبس صاحب مصنع نسيج على ذمة التحقيقات في مصرع 28 عاملاً مغربياً داخله إثر تسرُّب مياه الأمطار إليه في 8 فبراير/شباط الجاري.

وقال وكيل الملك (النائب العام) في المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة (شمال) في بيان إن قاضي التحقيق قرر بعد "استنطاق المعني بالأمر (صاحب المصنع ع.ب) ابتدائياً إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق".

ولم يحدد البيان مدة حبس صاحب المصنع، وهو موجود في قبضة السلطات منذ يومين.

وكانت النيابة العامة طلبت "إجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة (المصنع) وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل (قانون العمل)".

وجاء قرار المحكمة الأربعاء بعد التحريات التي أمرت بها النيابة في ظروف مصرع العمال الذي خلف ردود أفعال شعبية غاضبة ودعوات لمحاسبة كل المسؤولين عن الحادث.

وآنذاك قالت وكالة الأنباء المغربية إن المصنع مخالف (غير مرخص) وموجود في مرآب تحت الأرض داخل حي سكني، وقد داهمته مياه الأمطار.

فيما قالت المحافظة حينها في بيان إن السلطات المحلية والأمنية أسهمت في إنقاذ 10 أشخاص.

ولم يشر البيان إلى سبب مصرع العمال، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن تسرب مياه الأمطار أدى إلى تضرر تجهيزات كهربائية، ما نتج عنه صعقهم.

وشهدت محافظات مغربية خلال الأيام الماضية تساقطاً كثيفاً للأمطار والثلوج.

وتعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني آنذاك عبر صفحته في "فيسبوك" بتحديد المسؤولين عن الحادث و"ترتيب الجزاءات اللازمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us