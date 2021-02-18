سياسة
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"أمنستي" تدعو الرياض للإفراج عن قيادي في حماس "تدهورت حالته الصحية"
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في رسالة وجهتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للإفراج عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المعتقل لديها الدكتور محمد الخضري، وذلك بعد أن تدهورت صحته.
"أمنستي" تدعو الرياض للإفراج عن قيادي في حماس "تدهورت حالته الصحية"
قالت المنظمة إن "الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري فلسطيني الجنسية المعتقل في السعودية تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية" / Reuters
18 فبراير 2021

أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تدهور صحة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور محمد الخضري المعتقل لدى السعودية، داعية الملك سلمان للإفراج عنه وعن ابنه هاني.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نشرت صورة منها في أحدث تقاريرها على موقعها الإلكتروني.

ولم يصدر على الفور تعليق من الرياض بشأن دعوة المنظمة الحقوقية.

وقالت المنظمة: "الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري فلسطيني الجنسية المعتقل في السعودية تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة".

وجاء في التقرير أن "الدكتور الخضري (83 عاماً) خضع لعملية جراحية وكان يعالج من سرطان البروتستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً وابنه الدكتور هاني الخضري في 4 أبريل/نيسان 2019".

وأضاف أنه "بعد ذلك بعام واحد جرى إحضار محمد الخضري ونجله للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحامٍ طوال هذه الفترة".

وحسب "آمنستي" فإنه "في 8 مارس/آذار 2020 وُجهت إلى الرجلين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة تهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي"- من الواضح أنه حركة حماس- كجزء من محاكمة جماعية لـ68 فرداً".

وأضافت المنظمة: "شابت محاكمتهم انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحبس الانفرادي".

ودعت "آمنستي" الملك السعودي إلى "ضمان إسقاط التهم التي لا أساس لها من الصحة ضد الخضري ونجله وإطلاق سراحهما".

كما شددت في الرسالة التي وجهتها إلى الملك السعودي على ضرورة نقل الخضري بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث يكون قادراً على تلقي الرعاية الطبية المتخصصة العاجلة التي يحتاج إليها، قبل استكمال إجراءات الإفراج عنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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