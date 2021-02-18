خسرت مجموعة "سيتي جروب" العالمية، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، دعوى قضائية في الولايات المتحدة، لاسترداد مبلغ 900 مليون دولار جرى تحويله عن طريق الخطأ لصالح شركة تجميل أمريكية.

وحسب شبكة CNN الأمريكية الثلاثاء، أقر القضاء الأمريكي بأن المجموعة لن تكون قادرة على استعادة المبلغ المحول عن طريق "الخطأ" لصالح شركة تدعى "ريفلون" تعمل في مستحضرات التجميل، وأنه بإمكان مستلمي المبلغ الاحتفاظ به.

وتعود القضية المرفوعة إلى أغسطس/آب 2020، التي طلبت بها "سيتي جروب" استعادة أموالها، إذ كانت المجموعة تنوي تحويل 8 ملايين دولار تمثل فوائد قرض لمجموعة من مقرضي شركة التجميل.

وبعد خطابات سبقت القضية تمكنت المجموعة من استعادة قرابة 400 مليون دولار، فيما لم تتمكن من استعادة المبلغ المتبقي، ما دفعها إلى التوجه إلى القضاء.

وقضت المحكمة بأن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة، فيما لم تدرك "سيتي جروب" حجم الخطأ الذي اقترفته إلا بعد يوم تقريباً من التحويل.

وتقترب قيمة المبلغ المحول بالكامل من قيمة القرض المجمع المقدم الذي يستحق كاملاً بحلول عام 2023.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن إن التحويلات المالية المنفذة في 11 أغسطس/آب 2020 إلى مقرضي شركة "ريفلون" "كانت معاملات نهائية وكاملة ولا تخضع للإلغاء"، واصفاً الخطأ بأنه "خطأ مصرفي ربما يكون غير مسبوق في طبيعته وحجمه".

بينما قالت "سيتي جروب" في بيان: "نعارض بشدة هذا القرار ونعتزم استئنافه.. نعتقد أننا مؤهلون للحصول على الأموال وسنواصل السعي لاستردادها بالكامل".

والتحويلات غير المقصودة خطأ شائع في هذا العصر الرقمي.

وعادة ما يعاقب القانون أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة عن طريق الخطأ في حساباتهم، إلّا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإن كان المستفيد مستحقاً للمال ولم يكن يعلم أنه حُوّل له عن طريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.