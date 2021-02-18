سياسة
3 دقيقة قراءة
انتقادات تحاصر ضاحي خلفان بسبب تغريدات حول قرار سعودي يخص الشركات الأجنبية
انتقد مغردون سعوديون قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، غداة تغريدات له بشأن قرار سعودي يخص الشركات الأجنبية، اعتبرها المغردون تدخلاً سافراً في الشأن السعودي، ومحاولة لإثارة الفتن.
انتقادات تحاصر ضاحي خلفان بسبب تغريدات حول قرار سعودي يخص الشركات الأجنبية
اعتبر عشرات المغردين حديث خلفان محاولة لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية، وتدخلاً سافراً في الشأن السعودي، وتقليلاً من شأن الدول الخليجية الأخرى / مواقع التواصل
18 فبراير 2021

حاصرت انتقادات قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، الخميس، غداة تغريدات له بشأن قرار سعودي، اعتبرها مغردون تدخلاً سافراً في الشأن السعودي، ومحاولة لإثارة الفتن.

والاثنين، أعلنت السعودية اعتزامها إيقاف تعاقد الحكومة، اعتباراً من مطلع 2024، مع الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لها مقار إقليمية بالمنطقة خارج المملكة.

وقال خلفان، عبر "تويتر" الأربعاء: "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصادياً بكثير من الإمارات.. دبي بالنسبة لها الأسواق الخليجية أسواق صغيرة".

وأضاف: "لم تعد دبي موقعاً إقليمياً على خارطة التجارة ولكنها موقع دولي، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم (..) دبي تعد موقعاً استراتيجياً لمنتجات أكثر من مليارين ونصف مواطن في الهند والصين وما جاورهما".

وأثار حديث خلفان انتقادات حادة، إذ غرد الأكاديمي السعودي حبيب الشمري عبر حسابه الموثق بتويتر: "غير صحيح حديثك ضاحي، لن يكون هناك مقاطعة إطلاقاً، بل شرط فقط للحصول على صفقات المشاريع الحكومية فقط".

ومتعجباً، غرد محمد النجاير: "حلال عليكم وحرام علينا! غريب هذا المنطق، ولماذا لم تتأثر الدول الخليجية وأغلب هذه الشركات تفتح مكاتب إقليمية بالإمارات؟ السعودية هي أكبر أسواق الشرق الأوسط ومن حقها الاستفادة من هذه الشركات التي تربح من سوقنا الكثير".

فيما غرد حساب باسم "صالح": "ضاحي خلفان عنده وظيفة جديدة وهي إثارة الفتنة والتفرقة بين الشعب العربي".

واعتبر عشرات المغردين حديث خلفان محاولة لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية، وتدخلاً سافراً في الشأن السعودي، وتقليلاً من شأن الدول الخليجية الأخرى، ما دفعه إلى التغريد مجدداً، محاولاً احتواء غضب المعترضين.

وقال خلفان مستدركاً: "ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض، أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدوداً بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه ولأن حركة تجارتها عالمية.

وتابع: "فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيسي في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبداً حماية لمصالحها (..) نحن لسنا نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات.. لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us