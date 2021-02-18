سياسة
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رئيس وزراء جورجيا يستقيل بسبب صدور حكم باعتقال زعيم المعارضة
أعلن رئيس وزراء جورجيا استقالته من منصبه بعد صدور حكم قضائي بإلقاء القبض على زعيم أكبر حزب معارض في البلاد، مؤكداً أن اعتقال زعيم المعارضة قد يثير التوترات، فيما أعرب عن أمله أن تساعد استقالته في "الحد من حالة الاستقطاب" بالبلاد.
رئيس وزراء جورجيا يستقيل بسبب صدور حكم باعتقال زعيم المعارضة
معارضون يحتجون على قرار إلقاء القبض على زعيم المعارضة في جورجيا  / Reuters
18 فبراير 2021

قدم جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا استقالته من منصبه الخميس، بعد صدور حكم قضائي بإلقاء القبض على زعيم أكبر حزب معارض في البلاد.

وقال جاخاريا في بيان إنه استقال بسبب خلافات داخل إدارته حول قرار اعتقال نيكا ميليا رئيس حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض.

وقضت محكمة في تبليسي الأربعاء بوضع المعارض ميليا المتهم بتنظيم أعمال عنف جماعية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019، في الحبس الاحتياطي بعد أن رفض دفع رسوم الكفالة المتزايدة البالغة 12 ألف دولار أمريكي.

وفي حالة إدانته سيواجه ميليا حكماً بالسجن تسع سنوات، فيما يرفض الاتهامات، وقال إنها دوافع سياسية.

وتعهد ميليا وأنصاره من أحزاب المعارضة الأخرى بمقاومة الاعتقال منددين بالحكم "غير القانوني".

وذكرت وكالة إنترفاكس أن ميليا مكث في مقر الحركة الوطنية بالعاصمة تبليسي الخميس ولم يتمكن رجال الشرطة من دخول المكتب للقبض عليه.

وقال رئيس الوزراء المستقيل إنه يعتقد أن اعتقال زعيم المعارضة قد يثير التوترات، وأعرب عن أمله أن تساعد استقالته في "الحد من حالة الاستقطاب" بالبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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