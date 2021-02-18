سياسة
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أنقرة تهنئ بنجاح مسبار "الأمل" والإمارات تتمنى نجاح رحلة تركيا إلى القمر
هنّأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك في تغريدة عبر تويتر، دولة الإمارات بنجاح مسبار "الأمل" في الوصول إلى مداره حول المريخ. وأكّد ورانك أن كل اكتشاف جديد في الفضاء يحمل إمكانية لتعزيز التعاون الدولي الذي من شأنه تعزيز السلام العالمي.
أنقرة تهنئ بنجاح مسبار "الأمل" والإمارات تتمنى نجاح رحلة تركيا إلى القمر
قال ورانك إن "نجاح الإمارات العربية المتحدة في بعثة الأمل التي استثمرت فيها منذ أمد طويل يستحق الثناء" / Reuters
18 فبراير 2021

تبادلت تركيا والإمارات التهاني والأمنيات بنجاح الرحلة التي أرسلتها الإمارات إلى المريخ، والرحلة التي سترسلها تركيا إلى القمر في عام 2023.

وهنأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك الخميس، دولة الإمارات بنجاح مسبار "الأمل" في الوصول إلى مداره حول المريخ.

وقال ورانك في تغريدة عبر تويتر، إن كل اكتشاف جديد في الفضاء يحمل إمكانية لتعزيز التعاون الدولي الذي من شأنه الإسهام في السلام العالمي.

وأضاف أن "نجاح الإمارات العربية المتحدة في بعثة الأمل التي استثمرت فيها منذ أمد طويل يستحق الثناء".

من جانبها ردت سراح العامري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، على تغريدة الوزير التركي بالشكر، قائلة: "نعتقد أيضاً أن استكشاف الفضاء كان دائماً وسيلة لبناء الجسور وتعزيز فهمنا البشري الجماعي".

وأضافت: "أتمنى لتركيا رحلة اكتشاف ناجحة نحو القمر في عام 2023 ، مما يزيد مساهمة المنطقة في استكشاف الفضاء".

والأسبوع الفائت وصل مسبار "الأمل" بنجاح إلى مداره حول المريخ، لتغدو الإمارات أول دولة عربية ترتاد الفضاء لهذه المهمة.

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء في بيان، بأن المسبار نجح في دخول مدار الكوكب الأحمر وتَمكَّن من إرسال إشارات سليمة إلى المركز.

والمسبار البالغ وزنه 1.3 طن والذي أُرسِلَ إلى المريخ بواسطة صاروخ "H-2A" من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان في يوليو/تموز 2020، سيُجرِي دراسات حول الطقس والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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