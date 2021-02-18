سياسة
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أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التسوية بسوريا وعدم إضاعة فرصة السلام بليبيا
أكّد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، أهمية تسوية المسألة السورية، مشدداً في سياق آخر على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا.
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التسوية بسوريا وعدم إضاعة فرصة السلام بليبيا
الرئيس التركي شدّد على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا / AA
18 فبراير 2021

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله أهمّ التطورات الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس التركي لنظيره الروسي خلال الاتصال إنه "من الممكن أن يتعاون خبراء تركيا وروسيا وأذربيجان لزيادة كفاءة مشاريع إعادة بناء خطوط النقل في إقليم قره باغ".

وأضاف أن "مركز المراقبة التركي الروسي في قره باغ يؤدي مهامَّه بنجاح، ويجب بذل مزيد من الجهود المشتركة في المجالات كافة لضمان استمرار وقف إطلاق النار".

إلى جانب ذلك أكد الرئيس أردوغان أهمية تسوية المسألة السورية، وشدّد على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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