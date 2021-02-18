استمر انقطاع الكهرباء صباح الخميس عن مئات آلاف المنازل في أنحاء تكساس، العاصمة الأمريكية للنفط والغاز، رغم عودة الخدمة تدريجياً، في وقت واجه فيه البعض نقصاً في المياه أيضاً، فيما بدأت موجة البرد المميتة التي اجتاحت جنوب غرب البلاد تتجه شرقاً.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية تحذيراً من عاصفة شتوية على أجزاء من البلاد بدءاً من شرق تكساس وصولاً إلى ولاية ماريلاند في الساحل الشرقي.

وأفادت الهيئة بأن العاصفة ستجلب معها الجليد والصقيع وتتسبب في تساقط ثلوج كثيفة على أجزاء من تكساس ولويزيانا وأركانسو ومسيسيبي، في حين تتجه باتّجاه الشمال الشرقي فيما تتسبب في انقطاع للكهرباء وتضرر الأشجار، في حين تشكّل خطراً على القيادة. وعلى الرغم من أن كتلة الهواء القطبي بدأت تخفف قبضتها عن منطقة في البلاد لم تعتد برداً قارساً كهذا، فإن درجات الحرارة ستبقى منخفضة، حسب خدمة الأرصاد.

وأفادت الخميس بأنه "يُتوقع أن تسيطر درجات حرارة دنيا وقصوى قياسية ببرودتها على جنوب وسط الولايات المتحدة حتى صباح السبت".

وأضافت أن "بإمكان السهول الكبرى ووادي مسيسيبي أن تتوقع درجات حرارة يومية غير اعتيادية تتراوح بين 20 و30 درجة أقلّ من الطبيعي".

بدوره، اضطُرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تأجيل زيارته لمعمل تابع لفايزر لتصنيع لقاحات كورونا في ميشيغان، فيما أُجبرت مكاتب الحكومة الفيدرالية في واشنطن على إغلاق أبوابها الخميس.

وتحدّثت وسائل الإعلام الأمريكية عن أكثر من 30 وفاة مرتبطة بالعاصفة منذ الأسبوع الماضي، معظمها في حوادث سير.

وانقطعت الكهرباء وانخفض ضغط المياه لدى مئات الآلاف من سكان هيوستن في تكساس.

وقال رئيس بلدية هيوستن سلفستر تيرنر على تويتر إن "ضغط المياه خفيف للغاية. أرجوكم أن لا تتركوا المياه جارية لتجنُّب انفجار الأنابيب".

وصدرت إرشادات لنحو سبعة ملايين شخص من سكان تكساس بغلي المياه قبل شربها أو استخدامها للطهي. وقال توبي بيكر الذي يترأس لجنة تكساس لجودة البيئة الأربعاء إن نحو 246 ألف شخص تأثروا بالأضرار التي لحقت بشبكة المياه.

وقضى ديفيد هرنانديز (38 عاماً) ليلته في كنيسة هيوستن مع آخرين هربوا من منازلهم.

وقال: "علقت سيارتي وحاولت النوم بداخلها لكنني لم أتمكن من شدة البرد. كانت السوائل تتجمّد داخل سيارتي فشعرت بأنني نائم في صندوق ثلج".

وأضاف: "كان عليّ المجيء إلى هنا. لم يكن لديّ خيار آخر".

وعمدت شركات الكهرباء في تكساس إلى قطع التيار دورياً لتخفيف الضغط عن الشبكات بعد أن استخدم السكان أجهزة التدفئة الكهربائية.

والأربعاء أفادت شركة ARCOT التي تتولى إدارة شبكة الطاقة في الولاية، بأنها أعادت الطاقة إلى نحو 1,6 مليون منزل. وقال رئيسها بل ماغنس في بيان: "نعمل على مدار الساعة لإعادة الطاقة إلى أهالي تكساس".

بدوره أفاد موقع "باور آوتاج يو إس" بأن 674 ألف مستهلك في تكساس كانوا لا يزالون بلا كهرباء صباح الخميس". والولاية هي الوحيدة من ولايات البلاد القارية التي تملك شبكة طاقة مستقلة خاصة بها.

ولاية فاشلة

وقال النائب السابق في تكساس الديمقراطي بيتو أورورك لقناة MSNBC، إن الوضع في الولاية "أسوأ مما يصل إلى مسامعكم... قضى الناس أياماً بلا كهرباء. إنهم يعانون. كان من الممكن تجنُّب كثير من ذلك".

وأضاف أن "عاصمة الطاقة في أمريكا الشمالية غير قادرة على توفير الطاقة التي تحتاج إليها لتدفئة وإيصال الكهرباء إلى منازل الناس في هذه الولاية العظيمة. تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة".

وأفادت "أوستن إنرجي"، شركة الكهرباء المحلية في عاصمة الولاية التي تعد 950 ألف نسمة، بأن عشرات الآلاف من سكان المنطقة حُرموا الكهرباء، وأنه بينما تمكنت من إعادة الطاقة إلى بعض المناطق فإنها لا تتوقع أن تنجح في إبقائها لفترة طويلة.

وأقامت الشركة "مراكز تدفئة" في مدارس الأحياء.

في الوقت نفسه استأنف مطار أوستن برغستروم الرحلات الأربعاء بعد توقف ناجم عن تساقط كثيف للثلوج.

وأفاد منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس بأن الطقس البارد يؤثر في إيصال وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.

وقال: "أجزاء معيّنة من البلاد، تكساس واحدة منها، أُغلقت فيها مواقع التطعيم".

وتابع: "ما نشجّع حكام الولايات وغيرهم من الشركاء عليه هو تمديد ساعات العمل فور تمكنهم من إعادة فتحها".

ونجم عديد من الوفيات المرتبطة بالطقس عن حوادث سيارات، لكن شرطة هيوستن أفادت بأن امرأة وطفلة لقيتا حتفهما إثر تعرضهما للتسمم الناجم عن أول أوكسيد الكربون بعدما جلستا في سيارة داخل مرأب، فيما تركتا المحرّك دائراً من أجل التدفئة.

وأفادت سلطات الطوارئ الصحية في محيط الولاية بأن عشرات خضعوا للعلاج جراء تعرُّضهم للتسمم بأول أوكسيد الكربون، فيما خضع 77 للعلاج إثر انخفاض حرارة أجسامهم في شمال تكساس الثلاثاء.

وتسببت العاصفة في أكثر من أربعة أعاصير وفق "ويذر دوت كوم" في أتلانتا، بما فيها واحد في كارولاينا الشمالية الاثنين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة عشرة بجروح.

وعبر الحدود الجنوبية، أفاد مسؤولون مكسيكيون بمقتل ستة أشخاص جراء انخفاض درجات الحرارة.