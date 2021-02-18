سياسة
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توقيع 6 مشاريع بحث وتطوير بمجال الصناعات الدفاعية التركية
شهدت رئاسة الصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة، حفل توقيع 6 مشاريع في مجال البحث والتطوير وزيادة الكفاءة التقنية للقوات المسلحة. وحضر الحفل رئيس مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي وممثلين عن وزارة الدفاع، والشركات الرائدة في الصناعات الدفاعية.
توقيع 6 مشاريع بحث وتطوير بمجال الصناعات الدفاعية التركية
تركيا تسعى أن تكون قوة عالمية من خلال مشاريع البحث والتطوير وزيادة الإنتاج التكنولوجي / AA
18 فبراير 2021

شهدت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، الخميس، في العاصمة أنقرة، حفل توقيع 6 مشاريع في مجال البحث والتطوير وزيادة الكفاءة التقنية للقوات المسلحة.

وحضر الحفل رئيس مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي حسن ماندال، وممثلين عن وزارة الدفاع التركية، والشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية.

وخلال الحفل قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن المؤسسة أنفقت حتى الآن 3.5 مليارات ليرة تركية (نحو 500 مليون دولار) على 104 مشاريع للبحث والتطوير.

وأوضح دمير أن تركيا تسعى إلى أن تكون قوة عالمية من خلال مشاريع البحث والتطوير وزيادة الإنتاج التكنولوجي.

والمشاريع التي تم التوقيع عليها خلال الحفل هي، البرمجيات المبتكرة، ومنصة خلية البيانات، والكشف عن الثغرات الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي والوقاية منها في الشبكات المعرفة بالبرمجيات، وتحليل مكامن الضعف العالمي، وتطوير مواد مدرعة خفيفة وقوية، وبرنامج تطوير مواد محركات الطيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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