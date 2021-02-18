أعلنت شبكة TRT عن إطلاق برنامج TRT Talent لتوظيف واستقطاب الصحفيين الشباب الذين يحملون الجنسية التركية ويعيشون في تركيا أو خارجها، للعمل في قناتَي TRT World الناطقة بالإنجليزية وقناة TRT عربي.

ويهدف البرنامج إلى توظيف 30 من المواهب الشابة، عن طريق هذا البرنامج الذي تعلنه الشبكة لأول مرة هذا العام.

ويستهدف البرنامج الصحفيين المبتدئين الذين يتحدثون الإنجليزية والعربية بطلاقة، ومنتجي وسائل إعلام مبدعين، وخريجي التعليم العالي الجدد المهتمين بإنتاج قصص وأخبار محورها الإنسان. ويقدم البرنامج تدريبات احترافية مثل تحرير وإنتاج الفيديو، والتصميم UX، الأنيميشن، وكتابة السيناريو، والتقديم التليفزيوني، وإعداد التقارير، والتصوير، وغيرها. وتعد هذه فرصة مهمة لاكتشاف مزيد عن الثقافة ونمط الحياة في تركيا، إذ سيحصل الفائزون على فرصة العيش والعمل في إسطنبول كجزء من فريق TRT العالمي.

ومن شروط المنافسة في البرنامج أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية التركية أو البطاقة الزرقاء، وأن يكون من مواليد 1994 أو بعدها،كما يُشترط أن يحمل المتقدم شهادة جامعية او كلية، أو أن يحصل عليها مع نهاية 2021.

ويُعَدّ إتقان اللغة الإنجليزية من الشروط الأساسية للمتقدمين للعمل في قناة TRT World، في حين أن إتقان اللغة العربية والإنجليزية شرط للعمل في قناة TRT عربي.

ومن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم قد عاش أو حصل على تعليم رسمي من خارج تركيا.

وفُتح باب التقدم للمنافسة في TRT Talent يوم 16 فبراير/شباط الجاري، ويستمر حتى 28 مارس/آذار المقبل. وتُقبَل الطلبات عبر الإنترنت على www.careertrt.com/talent.

وسيشارك المتقدمون في خمس مراحل تقييمية من بُعد، تتضمن عملية اختبار القدرات العامّ واختبار اللغة واختبار الكتابة ومقابلة الفيديو والموارد البشرية ومقابلة القسم المعنيّ واختبار الشخصية.

وستكون جميع الخطوات عبر الإنترنت، مما يمكّن جميع المتقدمين من المشاركة في عملية تقييمTRT Talent بأمان بعيداً عن مخاطر انتشار فيروس كورونا.