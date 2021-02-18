سياسة
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أمريكا وأوروبا تحاولان دفع إيران باتجاه التزاماتها بالاتفاق النووي
قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي "عبّروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في التزام نظام عدم الانتشار النووي" بالنسبة إلى إيران، عندما اجتمعوا الخميس.
أمريكا وأوروبا تحاولان دفع إيران باتجاه التزاماتها بالاتفاق النووي
الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل جهوده لتنفيذ الاتفاق بالكامل / AP
18 فبراير 2021

أكّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، للرئيس الإيراني حسن روحاني، أهمية تغليب الدبلوماسية لاستمرار الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في المرحلة الراهنة.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي، اطّلعت عليه الأناضول، أن ميشيل وروحاني بحثا الخميس في اتصال هاتفي، تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

وشدّد ميشيل للرئيس الإيراني على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، معرباً عن قلقه من تخلّي طهران عن التزاماتها المتعلقة بالاتفاق المذكور.

كما أشار إلى أهمية تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن "صون المجال الدبلوماسي المدعوم بخطوات إيجابية أمر حيوي في هذه المرحلة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل جهوده لتنفيذ الاتفاق بالكامل وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه.

وفي السياق ذاته قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي "عبّروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في التزام نظام عدم الانتشار النووي" بالنسبة إلى إيران، عندما اجتمعوا الخميس.

وقالت الخارجية البريطانية: "في ما يتعلق بإيران، عبّر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في التزام نظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق".

كما عبّر الوزراء عن "قلقهم المشترك بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصَّب لنسبة تصل إلى 20 في المئة ومعدن اليورانيوم".

وأعلنت إيران في يناير/كانون الثاني 2020، تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق النووي، رداً على اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين، بقصف جوي في العاصمة العراقية بغداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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