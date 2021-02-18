سياسة
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الرئيس الجزائري يعلن حل مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة.
الرئيس الجزائري يعلن حل مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون / Reuters
18 فبراير 2021

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، حلّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة.

جاء ذلك في خطاب تليفزيوني موجه إلى الشعب تزامن مع إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، الموافق 18 فبراير/شباط، الذي يخلّد قتلى جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

كما تزامن الخطاب مع دعوات جديدة إلى التظاهر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الجاري.

في سياق آخر، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الجزائر خلال 6 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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