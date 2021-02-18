أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، حلّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة.

جاء ذلك في خطاب تليفزيوني موجه إلى الشعب تزامن مع إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، الموافق 18 فبراير/شباط، الذي يخلّد قتلى جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

كما تزامن الخطاب مع دعوات جديدة إلى التظاهر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الجاري.

في سياق آخر، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الجزائر خلال 6 أشهر.