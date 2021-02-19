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أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التسوية بسوريا وعدم إضاعة فرصة السلام بليبيا، وأمريكا وأوروبا تحاولان دفع إيران باتجاه التزاماتها بالاتفاق النووي

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أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التسوية بسوريا وعدم إضاعة فرصة السلام بليبيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله أهمّ التطورات الإقليمية والدولية. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي لنظيره الروسي خلال الاتصال إن "من الممكن أن يتعاون خبراء تركيا وروسيا وأذربيجان لزيادة كفاءة مشاريع إعادة بناء خطوط النقل في إقليم قره باغ". [TRT عربي]

وأضاف أن "مركز المراقبة التركي الروسي في قره باغ يؤدي مهامَّه بنجاح، ويجب بذل مزيد من الجهود المشتركة في المجالات كافة لضمان استمرار وقف إطلاق النار". [TRT عربي]

إلى جانب ذلك أكد الرئيس أردوغان أهمية تسوية المسألة السورية، وشدّد على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا. [TRT عربي]

أمريكا وأوروبا تحاولان دفع إيران باتجاه التزاماتها للاتفاق النووي

أكّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية تغليب الدبلوماسية لاستمرار الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في المرحلة الراهنة. [TRT عربي]

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي اطّلعت عليه الأناضول أن ميشيل وروحاني بحثا الخميس في اتصال هاتفي تطورات الاتفاق النووي الإيراني. [TRT عربي]

وشدّد ميشيل للرئيس الإيراني على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، معرباً عن قلقه من تخلّي طهران عن التزاماتها المتعلقة بالاتفاق المذكور. [TRT عربي]

كما أشار إلى أهمية تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن "صون المجال الدبلوماسي المدعوم بخطوات إيجابية أمر حيوي في هذه المرحلة". [TRT عربي]

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل جهوده لتنفيذ الاتفاق بالكامل وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه. [TRT عربي]

وفي السياق ذاته قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي "عبّروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في التزام نظام عدم الانتشار النووي" بالنسبة إلى إيران، عندما اجتمعوا الخميس. [TRT عربي]

وقالت الخارجية البريطانية: "في ما يتعلق بإيران عبّر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في التزام نظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق". [TRT عربي]