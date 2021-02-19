سياسة
2 دقيقة قراءة
بمساعدة روسية.. نتنياهو يعيد امرأة إسرائيلية بعد عبورها إلى سوريا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعادة امرأة إسرائيلية كانت قد عبرت إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام السوري من الجولان، بمساعدة روسية. ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل كاملة بشأن هويتها أو دوافعها.
بمساعدة روسية.. نتنياهو يعيد امرأة إسرائيلية بعد عبورها إلى سوريا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مساعدين لنتنياهو سافروا إلى موسكو الخميس لإعادة المرأة / AFP
19 فبراير 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه جرت إعادة امرأة إسرائيلية إلى الوطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمساعدة روسية بعد عبورها الحدود إلى سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه أعاد عبر خط الهدنة في الجولان راعيين سوريين كانا قد اعتقلا في عملية أمنية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عودتهما جزء من تبادل سجناء على ما يبدو.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن المرأة كانت قد عبرت إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام السوري من الجولان. ولم تُنشر تفاصيل كاملة بشأن هويتها أو دوافعها.

وقال نتنياهو في بيانه إنها عبرت الحدود "قبل بضعة أيام" و"احتجزها السوريون".

ووجه نتنياهو الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف دمشق، لمساعدته في إعادتها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مساعدين لنتنياهو سافروا إلى موسكو الخميس لإعادة المرأة.

وكانت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري قالت الأربعاء إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن المرأة الإسرائيلية في مقابل الإفراج عن سوريين اثنين تحتجزهما إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل عرضت على اثنين من سكان الجولان مسجونين بسبب جرائم أمنية، إطلاق سراحهما لكنهما رفضا بسبب إصرارها على ترحيلهما إلى دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us