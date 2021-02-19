قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه جرت إعادة امرأة إسرائيلية إلى الوطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمساعدة روسية بعد عبورها الحدود إلى سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه أعاد عبر خط الهدنة في الجولان راعيين سوريين كانا قد اعتقلا في عملية أمنية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عودتهما جزء من تبادل سجناء على ما يبدو.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن المرأة كانت قد عبرت إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام السوري من الجولان. ولم تُنشر تفاصيل كاملة بشأن هويتها أو دوافعها.

وقال نتنياهو في بيانه إنها عبرت الحدود "قبل بضعة أيام" و"احتجزها السوريون".

ووجه نتنياهو الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف دمشق، لمساعدته في إعادتها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مساعدين لنتنياهو سافروا إلى موسكو الخميس لإعادة المرأة.

وكانت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري قالت الأربعاء إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن المرأة الإسرائيلية في مقابل الإفراج عن سوريين اثنين تحتجزهما إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل عرضت على اثنين من سكان الجولان مسجونين بسبب جرائم أمنية، إطلاق سراحهما لكنهما رفضا بسبب إصرارها على ترحيلهما إلى دمشق.