قال تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك الخميس إنه سيمضي قدماً في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضاً إشعاراً يقدم معلومات إضافية.

وكان تطبيق التراسل أبلغ المستخدمين في يناير/كانون الثاني أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وقال واتساب في أحدث تدوينة إنه سيبدأ تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة، وأضاف: "أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها".

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين إلى النزوح إلى تطبيقات منافسة منها سيغنال وتليغرام، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو/أيار ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.

ومثَّل التأجيل انتكاسة لخطة واتساب لجلب إيرادات من خلال تيسير التبادلات التجارية على تطبيق التراسل الذي استحوذت عليه فيسبوك مقابل 19 مليار دولار في 2014، لكنه بطيء في تحقيق أرباح.

وهاجم مدافعون عن الخصوصية تغييرات واتساب، مشيرين إلى ما يقولون إنه سجل ضعيف لفيسبوك في دعم مصالح المستخدمين عند التعامل مع بياناتهم، واقترح كثير منهم على المستخدمين الانتقال إلى منصات أخرى.