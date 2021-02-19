سياسة
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لضمان حقوقها ببرنامج مقاتلات F-35.. تركيا تستعين بشركة محاماة دولية
لجأت تركيا إلى إبرام اتفاقية مع شركة محاماة دولية بهدف حماية حقوقها في برنامج مقاتلات F-35، بعد أن أخرجتها الولايات المتحدة في "خطوة أحادية وغير قانونية" من البرنامج بذريعة تزوُّد أنقرة بمنظومة صواريخ S-400 الروسية للدفاع الجوي.
لضمان حقوقها ببرنامج مقاتلات F-35.. تركيا تستعين بشركة محاماة دولية
مع إخراج تركيا من البرنامج أحجمت واشنطن فعلياً عن تسليمها مقاتلات كانت استلمتها أنقرة رسمياً لكنها بقيت في الولايات المتحدة، بهدف تدريب طيارين أتراك على استخدامها / AP
19 فبراير 2021

أبرمت تركيا اتفاقية مع شركة محاماة دولية الجمعة، بهدف حماية حقوقها في برنامج مقاتلات F-35، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأبرمت شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية اتفاقية مع شركة أرنولد أند بورتر (Arnold&Porter) الدولية للمحاماة، للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في إطار مساعي أنقرة لحماية حقوقها في برنامج F-35، حسب الأناضول.

وأوضح أن الاتفاقية مع شركة المحاماة الدولية ترمي بالدرجة الأولى إلى الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار البرنامج، أكثر من قضية عودتها إليه.

وكان رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير قال في وقت سابق إن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 "خطوة أحادية وغير قانونية"، وإن أنقرة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقها.

ومع إخراج تركيا من البرنامج أحجمت واشنطن فعلياً عن تسليمها مقاتلات كانت استلمتها أنقرة رسمياً لكنها بقيت في الولايات المتحدة بهدف تدريب طيارين أتراك على استخدامها.

كذلك لم تجري إعادة ثمن تلك المقاتلات إلى تركيا عقب استبعادها من البرنامج.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة أن مسألة عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 أو بقائها خارجه ستتبلور في ضوء تقييمات وقرارات بمعزل عن الخطوة الأخيرة (الاتفاقية مع شركة محاماة دولية).

وكانت الولايات المتحدة أخرجت تركيا من برنامج مقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة صواريخ S-400 الروسية للدفاع الجوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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