حكمت المحكمة العليا الدنماركية الخميس بسجن شاب أربعة أشهر، إثر إدانته بـ"محاولة ممارسة العنف" بحق عناصر من الشرطة، بعدما عطس على بعد سنتيمترات قليلة منهم صارخاً: "كورونا".

وكان الشاب البالغ عشرين عاماً عائداً من حفلة عيد ميلاد في مدينة أرهوس غرب الدنمارك، عندما استوقفه شرطيان في عملية تدقيق عادية في 29مارس/آذار الفائت خلال تدابير الإغلاق الجزئي الأولى في البلاد.

وهتف الشاب الذي كان ثملاً بعض الشيء: "كورونا"، وعطس في وجه عنصرين من الشرطة على بعد 50 سنتيمتراً. وأوضح الشاب غير المصاب حينها بالفيروس في وقت لاحق أنه قام بفعلته في حالة سكر، لكن عناصر الأمن لم يجدوا الأمر طريفاً ووقفوه.

وبعد تبرئته في الحكم البدائي حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر في الاستئناف، ثم شُددت العقوبة لاحقاً إثر إجراءات قانونية جديدة، حسب المحكمة العليا.

والعام الماضي سجلت وقائع مشابهة في الدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، الأمر الذي ربما يعكس عدم ثقة المواطنين في تعامل الحكومات مع الجائحة.