سياسة
2 دقيقة قراءة
خسارة تاريخية.. رينو الفرنسية تخسر 8 مليارات يورو في 2020
أعلنت مجموعة رينو الفرنسية للسيارات تسجيلها خسارة تاريخية قدرها ثمانية مليارات يورو في 2020، متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا. وفسرت الشركة أن نيسان اليابانية، التي تملك رينو 43% منها، أنها المساهم الأكبر في تلك الخسارة.
خسارة تاريخية.. رينو الفرنسية تخسر 8 مليارات يورو في 2020
تسببت نيسان اليابانية بخسارة قدرها 4,9 مليار يورو للمجموعة الفرنسية / Reuters
19 فبراير 2021

سجّلت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسارة تاريخية قدرها ثمانية مليارات يورو في العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت في بيان الجمعة.

وتفسر هذه الخسارة التاريخية بشكل رئيسي بمساهمة شريكتها اليابانية نيسان التي تملك رينو 43% منها. فقد تسببت بخسارة قدرها 4,9 مليارات يورو للمجموعة الفرنسية.

وقالت رينو في بيان إن حجم مبيعاتها انخفض خلال العام الماضي 21,3%، موضحة أنها باعت أقل من ثلاثة ملايين آلية في قطاع سوق السيارات الذي يعاني انهياراً.

وسجلت المجموعة خسارة مقدارها 7,3 مليار يورو في النصف الأول من العام في ظل أزمة كوفيد-19. لكنها حدّت من الخسائر في النصف الثاني بخسارة 660 مليون يورو فقط وانخفاض حجم المبيعات بنسبة 8,9%.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة لوكا دي ميو قوله إن "الأولوية معطاة للربحية وتوليد السيولة كما أعلنّا خلال إطلاق استراتيجية الشركة" في يناير/كانون الثاني.

وأضاف: "سيكون العام 2021 صعباً بسبب شكوك مرتبطة بالأزمات الصحية وكذلك توريد مكونات إلكترونية".

ولم تنشر المجموعة بعد توقعاتها للعام 2021. وهي تملك احتياطات سيولة متراكمة تصل إلى 16,4 مليار يورو.

وأعلنت "رينو" التي كان وضعها سيئاً قبل الأزمة، في نهاية مايو/أيار 2020 خطة توفير بقيمة أكثر من ملياري يورو على مدى ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في كل أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us