قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ إن متابعة معاناة الأمريكيين خلال عاصفة ثلجية شديدة ضربت ولاية تكساس هذا الأسبوع عززت الاعتقاد لدى المواطنين الصينيين بأن بلادهم "على الطريق الصحيح".

وقارنت بين معاناة كثيرين من سكان تكساس واحتفالات الصينيين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وكثيراً ما تلقي وسائل الإعلام الحكومية في الصين الضوء على الأزمات في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

وقالت هوا: "عدم الاحتياج إلى الطعام أو الملابس، والشعور بالشبع والدفء.. هذا هو حق الإنسان الأساسي الأكثر واقعية".

وأضافت: "في الوقت نفسه في تكساس... وجد ملايين الأشخاص أنفسهم محاصرين في وضع مروع من دون كهرباء أو تدفئة في المنزل، حتى إن بضع عشرات فقدوا حياتهم بسبب ذلك".

وقالت: "جعل هذا الشعب الصيني يدرك بشكل أعمق ما هو الحق الإنساني الحقيقي، وجعلنا نعتقد أكثر وأكثر أن الصين تسير على الطريق الصحيح. نحن واثقون تماماً بشأن مستقبلنا".

وأدت موجة البرد القارس في الولايات المتحدة إلى وفاة 21 شخصاً على الأقل في تكساس وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص في الولاية.