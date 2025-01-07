وأفاد تجمُّع نداء الوسط (ناشطون) في بيان بأن "قوات الدعم السريع ارتكبت اليوم مجزرة دامية بحق أهالي قرية أم كويكة شرقي مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض".

وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع "هاجمت القرية ووجهت نيرانها إلى المواطنين، مستهدفةً إياهم بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 25 شهيداً وإصابة العشرات".

وأشار إلى أن القرية "تضم عدداً كبيراً من نازحي ولاية سنار (جنوب شرق)، لجؤوا إلى القرية بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع"، فيما لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن الهجوم على القرية.

وفي 23 فبراير/شباط 2024 استعاد الجيش السوداني مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار (جنوب شرق) من قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في 29 يونيو/حزيران من ذات العام.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.