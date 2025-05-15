سياسة
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إسرائيل تتجهز لتوسيع الحرب
في أخبارنا لهذا اليوم.. إسرائيل تتجهز لتوسيع الحرب، وحماس: نتعامل بإيجابية مع مقترحات تضمن وقفاً دائما لوقف إطلاق النار
إسرائيل تتجهز لتوسيع الحرب / TRT Global
بعد 5 ساعات

إسرائيل تتلقى ذخائر أمريكية لمواصلة حربها على غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل ستتلقى قريبًا شحنة كبيرة من الذخائر الجوية من الولايات المتحدة تشمل أكثر من ثلاثة آلاف ذخيرة لمواصلة حربها على القطاع، واحتمال التوسع شرقًا نحو إيران.

حماس تدرس مقترحًا من الوسطاء وتقول إنها تتعامل بإيجابية مع مقترحات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من القطاع بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

قاضٍ فيدرالي أمريكي يؤجل محاكمة الطالبة التركية رميساء أوزتورك التي جرى توقيفها يوم الخامس والعشرين من مارس/آذار الفائت بتهمة "دعم فلسطين"، بغية دراسة طلبات الإفراج المقدمة من محامي الدفاع.

مصدر:TRT Arabi
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