سياسة
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سوداني يقتل موظفاً فرنسياً رفض طلب لجوئه
أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل موظف يعمل في مركز لاستقبال طالبي اللجوء في مدينة بو الفرنسية، بعد أن تَعرَّض للطعن الجمعة، على يد طالب لجوء سوداني معروف لدى الشرطة بارتكابه أعمال عنف.
سوداني يقتل موظفاً فرنسياً رفض طلب لجوئه
الحادثة وقعت بعد إبلاغ اللاجئ بأن طلبه الحصول على اللجوء السياسي قوبل بالرفض / AFP
19 فبراير 2021

قتَل طالب لجوء سوداني الجمعة، مسؤولاً في مركز لاستقبال اللاجئين في جنوب غرب فرنسا طعناً، حسب ما أفاد به مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الضحية يعمل مدير قسم في مركز لاستقبال طالبي اللجوء في مدينة بو، ويبلغ 46 عاماً، وقد توُفّي بُعيد تلقيه عدة طعنات من المعتدي السوداني البالغ 38 الذي وُقف.

وأورد تليفزيون "بي إف إم" أن الحادثة وقعت بعد إبلاغ اللاجئ بأن طلبه الحصول على اللجوء السياسي قوبل بالرفض.

وأعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان أنه سينتقل إلى مكان الحادثة بعد الظهر، وسيقدم "تعازيه لعائلة الضحية وأقاربه".

والمعتدي معروف لدى الشرطة لارتكابه أعمال عنف، وسبق أن أمضى عقوبة في السجن، لكنه لم يكُن معروفاً لأجهزة الاستخبارات، وقال مصدر مطّلع على الملف إن الهجوم لا يُعتبر ارهابياً.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المعتدي المفترض طالب لجوء لا يعيش في المركز، لكنه سبق أن استفاد من خدماته. وأوضحت مصادر من الشرطة والبلدية أن طلبه الحصول على صفة لاجئ رُفض للتو.

وقال عناصر من جهاز الطوارئ إنه موظفة في المركز تبلغ 47 عاماً نُقلت إلى المستشفى لتعرُّضها لـ"ضائقة نفسية" إثر الهجوم.

وقال رئيس بلدية بو، الوزير السابق فرنسوا بايرو، في تصريح نشره موقع جريدة "لاريبوبليك دي بيرينيه"، إن ما حصل "مأساة مروعة". وأضاف أن "الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن الضحيّة كان يعمل في مساعدة هؤلاء اللاجئين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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