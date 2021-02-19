سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا وأذربيجان.. توقيع خطة عمل تهدف إلى تبادل تجاري بـ15 مليار دولار
وقّعت تركيا وأذربيجان الجمعة، خطة عمل تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير العلاقات بين البلدين، وتتضمن الخطة 138 قراراً وقّعها نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، برفقة رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في العاصمة التركية أنقرة.
تركيا وأذربيجان.. توقيع خطة عمل تهدف إلى تبادل تجاري بـ15 مليار دولار
رئيس وزراء أذربيجان أكّد أن بلاده تقف إلى جانب تركيا الشقيقة في كل القضايا الإقليمية / AA
19 فبراير 2021

أعلن فؤاد أُقطاي، نائب الرئيس التركي، توقيع خطة عمل مشتركة مع أذربيجان، من شأنها تسريع وتيرة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية-الأذربيجانية المشتركة في العاصمة أنقرة.

ولفت أُقطاي إلى أن خطة العمل تتضمن 138 قراراً.

وأشار إلى أن البروتوكول وخطة العمل الموقعة مع أذربيجان "مرحلة هامة" من أجل تحقيق هدف الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأضاف أُقطاي: "أولوياتنا من بين ما اتُّفق عليه تتمثل في العمل على إعادة إعمار المناطق التي حُرّرت من أرمينيا".

بدوره أكد رئيس الوزراء الأذربيجاني أن بلاده "تقف بجانب تركيا الشقيقة في كل القضايا الإقليمية، واليوم جدّدنا موقفنا الحازم هذا".

وقال إنه أجرى مباحثات إيجابية خلال زيارته تركيا، ووقّع الوفد اتفاقيات وبروتوكولات هامة، ونقل شكر بلاده لتركيا إزاء الدعم الذي تقدمه لباكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us