أعلن فؤاد أُقطاي، نائب الرئيس التركي، توقيع خطة عمل مشتركة مع أذربيجان، من شأنها تسريع وتيرة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة، مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية-الأذربيجانية المشتركة في العاصمة أنقرة.

ولفت أُقطاي إلى أن خطة العمل تتضمن 138 قراراً.

وأشار إلى أن البروتوكول وخطة العمل الموقعة مع أذربيجان "مرحلة هامة" من أجل تحقيق هدف الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأضاف أُقطاي: "أولوياتنا من بين ما اتُّفق عليه تتمثل في العمل على إعادة إعمار المناطق التي حُرّرت من أرمينيا".

بدوره أكد رئيس الوزراء الأذربيجاني أن بلاده "تقف بجانب تركيا الشقيقة في كل القضايا الإقليمية، واليوم جدّدنا موقفنا الحازم هذا".

وقال إنه أجرى مباحثات إيجابية خلال زيارته تركيا، ووقّع الوفد اتفاقيات وبروتوكولات هامة، ونقل شكر بلاده لتركيا إزاء الدعم الذي تقدمه لباكو.