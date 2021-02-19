سياسة
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واشنطن تعلن قبول عرض أوروبي للتوسط في الحوار مع إيران
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام إلى محادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واشنطن تعلن قبول عرض أوروبي للتوسط في الحوار مع إيران
قال الرئيس بايدن: "علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" / Reuters
19 فبراير 2021

أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، قَبول الولايات المتحدة عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تخطّط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام إلى محادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي تَوجَّه فيه الرئيس جو بايدن إلى ولاية ميشيغان، قالت ساكي: "لا خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي".

بدوره قال الرئيس بايدن خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "ميونخ للأمن": "علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وطالبت إيران الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية، قبل الدخول في الحوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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