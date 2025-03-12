وحسب القناة العبرية، كان من المفترض أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب مساء الأربعاء، إلا أنه تلقى تعليمات بالبقاء في الدوحة، ما قد يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات.

وأوضحت القناة أن "المستوى السياسي الإسرائيلي يقول رسمياً إنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات في قطر، ومن المحتمل أنه لم يُحقَّق اختراق بعد".

ولفتت إلى أنه "تشير سلسلة من التطورات وراء الكواليس إلى أنه على أقل تقدير هناك جهد كبير يبذل للتوصل إلى اتفاق قريباً". وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً لتقييم الوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين والقيادة السياسية.

كما أشارت إلى وصول وفد عربي إلى الدوحة يضم وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والإمارات، إذ أجرى لقاءات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وربما أيضاً مع الوفد الإسرائيلي، "لمناقشة أفكار للتوصل إلى صفقة ما، ربما محدودة يجري تنفيذها السبت المقبل".

وأوضحت القناة أن حماس تواصل المطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من الصفقة، على أمل أن يمارس الوسطاء ضغوطاً على إسرائيل لالتزامها حسب ما اتُّفِق عليه في بداية وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ المفاوضات الجارية بالدوحة بشأن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس مستمرة وتشهد أجواء إيجابية، لافتة إلى أن حماس تطالب بتحديد موعد لمحادثات إنهاء الحرب.

في سياق متصل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، عن وصول وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات حول التطورات في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان مقتضب: "وصل وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة". ولم تكشف الحركة عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المباحثات أو الشخصيات المشاركة فيها.

ويشوب الغموض مصير المفاوضات التي تشهدها العاصمة القطرية منذ الاثنين الماضي حول التوصل إلى اتفاق لمواصلة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ومطلع مارس/آذار الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، ووقفت الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة، في خطوات تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها. كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى، بينها الاغتيالات، وصولاً إلى استئناف حرب الإبادة.