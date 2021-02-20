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واشنطن تعلن قبول عرض أوروبي للتوسط في الحوار مع إيران، والجزائر تفرج عن 33 من معتقلي الحراك.

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واشنطن تعلن قبول عرض أوروبي للتوسط في الحوار مع إيران

أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، قَبول الولايات المتحدة عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع إيران. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تخطّط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام إلى محادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني. [TRT عربي]

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "ميونخ للأمن": "علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط". [TRT عربي]

وكانت إيران طالبت الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية قبل الدخول في الحوار. [TRT عربي]

الجزائر تفرج عن معتقلين من الحراك وسط ترحيب بالقرارات الرئاسية الأخيرة

أعلنت وزارة العدل الجزائرية الجمعة، الإفراج عن 33 من نشطاء الحراك الشعبي في عملية لا تزال جارية تنفيذاً لعفو رئاسي. [TRT عربي]

وتَجمَّع منذ صباح الجمعة، أمام سجن القليعة غرب البلاد، نشطاء وصحفيون وعائلات في انتظار الإفراج عن معتقلين. [TRT عربي]

وأعربت أحزاب ومنظمات جزائرية عن ارتياحها للقرارات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون مع اقتراب الذكرى الثانية لمسيرات الحراك الشعبي التي اندلعت في 22 فبراير/شباط 2019. [الأناضول]