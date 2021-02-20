سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 فبراير/شباط 2021
واشنطن أعلنت قبولها عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع إيران / Reuters
20 فبراير 2021

أهم الأحداث:

واشنطن تعلن قبول عرض أوروبي للتوسط في الحوار مع إيران، والجزائر تفرج عن 33 من معتقلي الحراك.

الجديد على TRT عربي:

ظهر داخل الجامعات.. كيف تحول مصطلح "يسار إسلامي" إلى وصم سياسي في فرنسا؟

من "قمة المجد" إلى "إذلال مستمر".. كيف ضاعت هيبة برشلونة بالمحافل القارية؟

شاهد!

بحّارة يغادرون البحر بعد 4 سنوات قضوها عالقين.. ماذا حدث معهم؟

واشنطن تعلن قبول عرض أوروبي للتوسط في الحوار مع إيران

أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، قَبول الولايات المتحدة عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع إيران. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تخطّط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام إلى محادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني. [TRT عربي]

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "ميونخ للأمن": "علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط". [TRT عربي]

وكانت إيران طالبت الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية قبل الدخول في الحوار. [TRT عربي]

الجزائر تفرج عن معتقلين من الحراك وسط ترحيب بالقرارات الرئاسية الأخيرة

أعلنت وزارة العدل الجزائرية الجمعة، الإفراج عن 33 من نشطاء الحراك الشعبي في عملية لا تزال جارية تنفيذاً لعفو رئاسي. [TRT عربي]

وتَجمَّع منذ صباح الجمعة، أمام سجن القليعة غرب البلاد، نشطاء وصحفيون وعائلات في انتظار الإفراج عن معتقلين. [TRT عربي]

وأعربت أحزاب ومنظمات جزائرية عن ارتياحها للقرارات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون مع اقتراب الذكرى الثانية لمسيرات الحراك الشعبي التي اندلعت في 22 فبراير/شباط 2019. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us