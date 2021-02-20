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بالصور | مركبة الفضاء برسيفيرانس ترسل صوراً ذاتية قبيل هبوطها على المريخ
قدم علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الجمعة صوراً مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة "برسيفيرانس" من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات العجلات الست المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط.
بالصور | مركبة الفضاء برسيفيرانس ترسل صوراً ذاتية قبيل هبوطها على المريخ
صورة ذاتية مذهلة تظهر المركبة ذات العجلات  الست المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط / AFP
20 فبراير 2021

قدم علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الجمعة صوراً مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة "برسيفيرانس"، من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات العجلات الست المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط.

والتقطت هذه الصورة الملونة كاميرا مثبتة على "الرافعة سكاي" التي تعمل بالطاقة الصاروخية والموجودة فوق برسيفيرانس مباشرةً مع هبوط المركبة الفضائية يوم الخميس فوق تربة المريخ.

وكشف مديرو المهمة تلك الصورة خلال إفادة إخبارية عبر الإنترنت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالقرب من لوس أنجلوس بعد أقل من 24 ساعة من الهبوط.

وتُظهر الصورة المركبة بأكملها معلقة من ثلاثة كابلات من الرافعة سكاي، إلى جانب سلك اتصالات. كما كان يمكن رؤية دوامات من الغبار تتطاير بواسطة دافعات صواريخ الرافعة.

وقالت آرون ستيهورا نائبة قائد فريق الهبوط بالمهمة: "هذا شيء لم نشهده من قبل".

وتم التقاط الصورة في نهاية ما وصف بأنها "سبع دقائق من الرعب" قبيل هبوط برسيفيرانس في قاع حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو بعد رحلة إلى المريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة.

وتأمل ناسا في أن تقدم هذا الأسبوع المزيد من الصور والمقاطع المصورة ربما يكون بعضها مع الصوت، والتي التقطتها جميع الكاميرات الست المثبتة على المركبة الفضائية .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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