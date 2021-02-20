سياسة
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"2020 عام انتكاسات".. تقرير أممي يحذر من تفاقم الأزمة الاقتصادية في فلسطين
أكد تقرير صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الجمعة، أن نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية. كما اعتبر العام الماضي عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
"2020 عام انتكاسات".. تقرير أممي يحذر من تفاقم الأزمة الاقتصادية في فلسطين
التقرير أوضح أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة كورونا / Reuters
20 فبراير 2021

اعتبر تقرير أممي، الجمعة، أن العام الماضي "عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والأزمة المالية غير المسبوقة".

التقرير أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وأكد التقرير أن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994".

وحذر التقرير من أن " الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم، وسيكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح أن "ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في آثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حالياً".

وتابع "كما تقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12% وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994".

لكن التقرير أوضح أنه منذ مطلع فبراير/شباط الجاري بدأت اللقاحات المضادة لكورونا في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية من خلال آلية "كوفاكس"، وهي آلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية تعنى بالإتاحة العادلة للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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