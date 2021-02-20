سياسة
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السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية في العقد القادم
تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، حسب ما أعلنه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية في العقد القادم
تسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً، وتهدف إلى إنفاق 50٪ من ميزانيتها العسكرية محلياً بحلول عام 2030 / Reuters
20 فبراير 2021

قال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، السبت، إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم، في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً، وتهدف إلى إنفاق 50٪ من ميزانيتها العسكرية محلياً بحلول عام 2030.

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي في أبو ظبي: "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير".

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2٪ إلى نحو 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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