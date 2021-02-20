سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة.. نائب رئيس المجلس الرئاسي يصل الشرق الليبي لإقرار ميزانية موحدة
هذه أول زيارة لوفد يمثل الحكومة الليبية نحو الشرق الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر ومعسكره السياسي ممثلاً بمجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح. ‎
لأول مرة.. نائب رئيس المجلس الرئاسي يصل الشرق الليبي لإقرار ميزانية موحدة
لم يوضح معيتيق أي تفاصيل حول الميزانية المقرر اعتمادها اليوم / AA
20 فبراير 2021

وصل أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وفرج بومطاري وزير المالية، السبت، إلى مطار الأبرق (شرق) للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.

وقال معيتيق عبر صفحته بفيسبوك: "وصلت منذ قليل رفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح".

ولم يوضح معيتيق أي تفاصيل حول الميزانية المقرر اعتمادها اليوم.

وهذه أول زيارة لوفد يمثل الحكومة الليبية نحو الشرق الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر ومعسكره السياسي ممثلاً بمجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح. ‎

وفي 8 فبراير/شباط الجاري، اتفقت الأطراف الليبية (حكومتا الوفاق وطبرق) على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيانها آنذاك إن "هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة".

ولم تذكر البعثة أرقاماً للإيرادات والنفقات في الميزانية المؤقتة.

وأضافت البعثة الأممية: "الأطراف اتفقت على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المُشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021".

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انتُخب 75 سياسياً يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة (غرب، وشرق، وجنوب)، سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لعموم البلاد.

وانتُخب محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتاً، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us