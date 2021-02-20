قالت مسؤولة روسية اليوم السبت إن بلادها سجلت أول حالة إصابة بشرية بسلالة H5N8 من فيروس إنفلونزا الطيور وأبلغت منظمة الصحة العالمية بذلك.

وأضافت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية لحقوق المستهلك على تلفزيون روسيا 24 الرسمي أن موسكو أبلغت منظمة الصحة العالمية بهذه الحالة "قبل أيام، بمجرد أن تأكدنا تماماً من نتائجنا".

وقالت إن الحالة انتقلت من الطيور وما من شيء يشير إلى انتقال العدوى بين البشر حتى الآن.

ومن المعروف أن سلالة أخرى من إنفلونزا الطيور، هيH5N1 انتقلت إلى البشر.

وقالت المسؤولة إن سبعة عمال في مصنع للدواجن بجنوب البلاد أصيبوا بسلالة H5N8 عندما ظهر المرض في المصنع في ديسمبر/كانون الأول، مضيفة أنهم بصحة جيدة الآن.